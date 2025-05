GeoGuessr trekker seg fra Esports World Cup fordi det "ikke stemmer overens" med selskapets verdier

GeoGuessr var forventet å være et av de mange spillene som dukket opp i Saudi-Arabia i løpet av sommeren og utgjorde mega Esports World Cup. Dette vil imidlertid ikke lenger være tilfelle.

Spillet har trukket seg fra den Riyadh-baserte festivalen, og utviklerens administrerende direktør og medstifter Daniel Antell tok til X for å forklare resonnementet og hvordan festivalen "ikke stemmer overens" med GeoGuessrs verdier.

"Jeg har sett reaksjonene dine de siste dagene på vår beslutning om å delta i Esports World Cup i Riyadh. Da vi tok den avgjørelsen, var det med positive intensjoner. Vi ville engasjere oss i samfunnet vårt i Midtøsten og spre GeoGuessrs kjerneoppdrag om å la alle utforske verden.

"Siden Erland, Anton og jeg grunnla GeoGuessr i 2013, har vi alltid hatt som mål å være et spill som setter fellesskapet først. Alle her på kontoret i Stockholm er lidenskapelige GeoGuessr -fans, og vi gjør vårt beste for å bygge noe meningsfylt, med dere og for dere. Når det er sagt, har dere - fellesskapet vårt - gjort det klart at denne avgjørelsen ikke er i tråd med det GeoGuessr står for."

Antell forklarer også at den planlagte turneringen nå vil se annerledes ut. Det er uklart hvordan arrangementet vil bli endret, men vi blir bedt om å forvente ytterligere informasjon snart, inkludert hvordan wildcard-spilleautomatene vil bli distribuert.