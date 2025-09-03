GeoGuessr Verdenscupen kommer tilbake i 2026

I løpet av helgen ble GeoGuessr World Cup for 2025 avsluttet, da de beste spillerne rundt om i verden strømmet til København for å konkurrere om en del av en premiepott på $ 100 000 og det unnvikende trofeet.

HQ

Turneringen ble avsluttet og kronet en av USAs representanter som seierherre, da Radu "Radu C" Casapu gikk til topps etter å ha beseiret ungarske Szabolcs "Debre" Debre i finalen på en tett 3-2-måte.

Men denne seieren var ikke den eneste nyheten fra GeoGuessr World Cup som var verdt å merke seg den siste tiden, da det ble bekreftet at konkurransescenen vil være tilbake i 2026. Vi har ingen ytterligere informasjon å dele for øyeblikket, men du kan se kunngjøringen nedenfor.

Fulgte du med på GeoGuessr World Cup i år?