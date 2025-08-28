esports
GeoGuessr
GeoGuessr Verdensmesterskapet i fotball 2025: Hele åpningsoppgjøret og alt du trenger å vite
Turneringen finner sted denne helgen, med over 100 000 dollar på spill.
Geografi-nerder, følg med! GeoGuessr World Cup avsluttes denne helgen, da finalene vil finne sted mellom 29. og 30. august, der 16 av de beste spillerne rundt om i verden drar til København, Danmark for å kjempe om en del av en premiepott på over 100 000 dollar.
HQ
Med arrangementet nesten her, vet vi nå hvordan braketten er ordnet og hvordan hver av de mange innledende åttendedelsfinalene ser ut. Så når det er sagt, her er brakettoppsettet, med formatet ordnet på en slik måte at de åtte beste lagene er på den ene siden av braketten og de åtte nederste på den andre, noe som betyr at noen spillere ikke kan møtes i denne turneringen.
- Radu C mot Zone
- Moo mot Shiina
- Mk vs. Kapten
- Eamonn vs. Strefan
- Blinky mot Jamabi
- Leero mot Finbarr
- Debre mot Clement
- Consus mot Lennli
Av disse spillerne, hvem tror du vil gå hele veien?