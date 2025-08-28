GeoGuessr Verdensmesterskapet i fotball 2025: Hele åpningsoppgjøret og alt du trenger å vite

Geografi-nerder, følg med! GeoGuessr World Cup avsluttes denne helgen, da finalene vil finne sted mellom 29. og 30. august, der 16 av de beste spillerne rundt om i verden drar til København, Danmark for å kjempe om en del av en premiepott på over 100 000 dollar.

Med arrangementet nesten her, vet vi nå hvordan braketten er ordnet og hvordan hver av de mange innledende åttendedelsfinalene ser ut. Så når det er sagt, her er brakettoppsettet, med formatet ordnet på en slik måte at de åtte beste lagene er på den ene siden av braketten og de åtte nederste på den andre, noe som betyr at noen spillere ikke kan møtes i denne turneringen.



Radu C mot Zone



Moo mot Shiina



Mk vs. Kapten



Eamonn vs. Strefan



Blinky mot Jamabi



Leero mot Finbarr



Debre mot Clement



Consus mot Lennli



Av disse spillerne, hvem tror du vil gå hele veien?