George Clooney er ikke DCUs viktigste Batman.

Hvis du ikke har sett The Flash ennå, anbefaler vi at du ser filmen før du fortsetter å lese denne nyheten, hvis du vil unngå spoilere. Når det er sagt, hvis du har sett filmen, la oss snakke om den overraskende cameoen på slutten av filmen.

Helt siden George Clooney dukket opp på slutten av The Flash, og erstattet Ben Affleck og Michael Keaton som Batman i den tidslinjen Ezra Millers Barry Allen befinner seg i, har mange lurt på om Clooneys tolkning av Dark Knight vil være den viktigste i James Gunns DC Universe. Gunn har senere rettet opp i dette.

På spørsmål om Clooney kommer til å være hovedrolleinnehaveren, svarte Gunn: "Det er han ikke."

Dette åpner for at en annen Batman kan spille hovedrollen i den kommende filmen Brave and the Bold. Hvem ønsker du å se i rollen som Bats?