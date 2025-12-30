George Clooney og familien får fransk statsborgerskap: Hva sier det om USA?

HQ

Hollywood-skuespilleren George Clooney, hans kone Amal Clooney og deres to barn har offisielt fått fransk statsborgerskap, ifølge franske regjeringsdokumenter som ble publisert tirsdag.

Noe som blir stadig mer sjeldent: privatliv

Clooney sa nylig at Frankrike tilbyr familien hans noe som blir stadig mer sjeldent: privatliv. I et intervju med RTL tidligere denne måneden understreket han at de åtte år gamle tvillingene hans kan gå på skolen uten paparazzi-oppmerksomhet, og kalte det en avgjørende faktor i deres beslutning.

Paret kjøpte en vingård i Brignoles i Sør-Frankrike i 2021, etter sigende verdt rundt 9 millioner euro. Clooney har beskrevet eiendommen som deres lykkeligste sted, der barna kan nyte en mer normal oppvekst.

En alternativ base utenfor USA

Samtidig som de har beholdt et hjem i USA, har Clooney-paret i økende grad delt tiden sin mellom flere land. Amal Clooney, som er en internasjonalt anerkjent menneskerettighetsadvokat, har ofte arbeidet med saker knyttet til internasjonalt rettsvesen og europeiske institusjoner.

Dette skjer samtidig med at flere profilerte amerikanere viser interesse for fransk statsborgerskap, og regissør Jim Jarmusch har nylig sagt at han planlegger å søke, med henvisning til kulturelle bånd og et ønske om en alternativ base utenfor USA.

Nedenfor forteller George Clooney om beslutningen

"Her tar de ikke bilder av barn. Det er ingen paparazzier gjemt ved skoleportene. Det er nummer én for oss. Vi har også et hus i USA, men det lykkeligste stedet for oss er på denne gården, der barna kan ha det gøy."

"Jeg vil gjerne ha et annet sted å flykte fra Amerika hvis det er nødvendig, og Frankrike, Paris og fransk kultur ligger veldig dypt i meg. Så jeg tror jeg ville bli veldig beæret hvis jeg kunne få et fransk pass."