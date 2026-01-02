George Clooney slår tilbake mot Trump etter spydigheter om fransk statsborgerskap

HQ

George Clooney har reagert skarpt på kommentarene fra Donald Trump etter at den amerikanske presidenten latterliggjorde Frankrikes beslutning om å gi skuespilleren og hans familie fransk statsborgerskap. Clooney, hans kone Amal og deres to barn ble nylig franske statsborgere etter å ha bodd flere år i Sør-Frankrike.

Trump beskrev Clooney-paret som "to av de verste politiske prognosemakerne gjennom tidene" og kritiserte Frankrikes håndtering av innvandring, men la til at landet var velkommen til Hollywood-stjernen. Han avviste også Clooneys filmkarriere og hevdet at skuespilleren fikk mer oppmerksomhet for politikk enn for filmene sine.

Clooney svarte med en sarkastisk tone og sa at han var enig i Trumps oppfordring om å "gjøre Amerika stort igjen" og foreslo at prosessen burde begynne med det kommende valget i USA. Skuespilleren har lenge vært en fremtredende tilhenger av Demokratene og en uttalt kritiker av Trump.

Clooney har tidligere hyllet Frankrike for landets sterkere personvern, og hevdet at barna hans nyter en bedre livskvalitet borte fra den konstante medieovervåkningen i Los Angeles. Han har også beskrevet Frankrike som det stedet der familien hans føler seg lykkeligst.

Beslutningen om å innvilge fransk statsborgerskap til ekteparet Clooney har utløst en del debatt i Frankrike, særlig ettersom Frankrike skjerper kravene til språk og statsborgerskap for andre søkere. Den franske regjeringen har imidlertid forsvart avgjørelsen med henvisning til det juridiske rammeverket som tillater naturalisering for personer som bidrar til landets internasjonale innflytelse og kulturelle status.