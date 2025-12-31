George Clooney teaser Ocean's-filmenes tilbakekomst og avslører store navn på rollelisten

Selv om George Clooney ikke ser ut til å være like interessert i store studiofilmer som han pleide å være, er det én franchise han kommer til å vende tilbake til i nær fremtid. Ocean's Eleven er fortsatt en flott kuppfilm, og oppfølgerne er også ganske solide. Nå kommer gjengen sammen igjen for å gjøre enda en jobb, og de skal utforske hvordan det er å stjele når de blir gamle.

Clooney avslørte til Variety at Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts og Don Cheadle alle var om bord for filmen. "Det var noe med ideen om at vi er for gamle til å gjøre det vi pleide å gjøre, men at vi fremdeles er smarte nok til å vite hvordan vi skal komme unna med noe, som bare appellerer til meg", sa Clooney om filmen.

"De har mistet et steg, og de må finne en måte å omgå begrensningene sine på," fortsatte han. Vi håper at dette ikke bare fører til gags om tapte høreapparater og utskiftede hofter, men vi tror ikke Clooney og co. er helt i den alderen ennå uansett. Ocean's 14 har foreløpig ingen lanseringsdato, men vi forventer å høre mer om filmen snart, spesielt hvis den har et så stort navn på rollelisten.