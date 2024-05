George Lucas forsvarer Star Wars mot kritikken om "bare hvite menn

George Lucas ble nylig hedret for sitt arbeid i filmens verden på Cannes Film Festival, der han ble tildelt Palme d'Or, og benyttet anledningen til å kommentere kritikken mot filmene på Star Wars. Mange kritikere hevdet at filmene ikke var inkluderende nok, og at de bare dreide seg om hvite menn. Lucas ser imidlertid ikke helt på det på samme måte, ifølge Variety:

"De ville sagt: 'Det er bare hvite menn. Jeg vil si at det er det ikke. De fleste av menneskene er romvesener. Og tanken er at man skal akseptere folk for det de er, enten de er store og lodne eller grønne og alt mulig - tanken er at alle mennesker er like."

Lucas sa også at de menneskene som virkelig ble diskriminert i hans galakse, faktisk var robotene:

"Det var en måte å si at folk alltid diskriminerer mot noe, og før eller senere er det det som kommer til å skje. Vi har allerede begynt med kunstig intelligens og sier: "Vi kan ikke stole på de robotene."

Han svarte også på kritikken mot fremstillingen av kvinner i Star Wars:

"Hvem tror du heltene er i disse historiene? Hva tror du prinsesse Leia var? Hun er lederen for opprøret. Det er hun som tar denne unge gutten som ikke vet noe som helst, og denne bråkete, jeg-vet-alt-fyren som ikke kan gjøre noe som helst, og prøver å redde opprøret med disse klovnene ... Og det er det samme med dronning Amidala.

"Du kan ikke bare putte en kvinne i bukser og forvente at hun skal være en helt. De kan gå i kjoler, de kan gå i hva de vil. Det er hjernen og evnen til å tenke og planlegge og være logistisk. Det er det helten er."

Hva synes du om denne filmlegenden og hans nylige kommentarer?