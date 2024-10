George Lucas har en hemmelig cameo i Zombies Ate My Neighbors

HQ

Rekk opp hånden hvis du husker denne klassiske og humoristiske skrekkopplevelsen som ble utgitt til Super Nintendo og Sega Mega Drive på begynnelsen av 90-tallet.

Zombies Ate My Neighbors Som de fleste gamere av den gamle skolen vil huske, var det en helt utmerket (og ganske utfordrende) opplevelse for opptil to spillere, spekket med referanser til skrekkfilmer.

Men spillet hadde også en god del morsomme hemmeligheter, og en av dem er at selveste George Lucas dukker opp, om enn veldig kort, i noe som kan betraktes som en skjult cameo.

Tross alt var det nok ikke så mange av oss som rakk spillets rulletekster, som tok form av et hemmelig bonusnivå der alle de involverte utviklerne dukket opp som små pikselerte avatarer.

Men én av dem skiller seg ut fra resten: George Lucas selv, som ønsker spillerne velkommen ved inngangen til nivået med en humoristisk melding. Sjekk ut klippet nedenfor.

Visste du om dette, og spilte du Zombies Ate My Neighbors da du var yngre?