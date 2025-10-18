George Lucas: "Jeg har lagt Star Wars bak meg"

HQ

Visjonæren som en gang skapte den høyt elskede galaksen langt, langt borte, har klart å distansere seg fullstendig fra sin legendariske skapelse. I stedet har han fokusert på et nytt lidenskapsprosjekt. Og et ekstremt dyrt et av slagsen - å bygge og kuratere et museum.

I et nylig intervju med Wall Street Journal snakket George Lucas utførlig om den følelsesmessige uroen han følte da Star Wars ble solgt til Disney. En beslutning han grublet lenge over, men som til slutt føltes som det riktige å gjøre. Og i disse dager innrømmer han at han ikke tenker på Star Wars i det hele tatt.

I stedet fokuserer han på museumsprosjektet til en milliard dollar. Noe han beskriver som langt mer utfordrende enn å lage film, og som (så langt) har kostet ham omtrent en fjerdedel av det han tjente på å selge Star Wars til Disney.

"Disney overtok det, og de ga det sin visjon. Det er det som skjer. Selvsagt har jeg lagt det bak meg. Jeg mener, jeg har et liv. Jeg bygger et museum. Et museum er vanskeligere enn å lage film"

Lucas fortalte også om en av hovedgrunnene til at han solgte til Disney den trofaste dagen for snart ti år siden. Og innrømmer at han innså at bransjen var i endring, med en tydelig dreining mot strømming, noe han tydeligvis hadde sterke motforestillinger mot å være en del av. Og dermed bestemte han seg for å gå videre.

Tror du Lucas gjorde det rette da han solgte Star Wars til Disney?