George Lucas roser Wicked

Jon M. Chus Wicked har tatt verden med storm siden kinopremieren, og har høstet strålende anmeldelser fra både kritikere og publikum. Med imponerende 88 % på Rotten Tomatoes har filmen blitt hyllet for sine fremragende skuespillerprestasjoner, sitt imponerende foto og sin evne til å fange magien i den elskede Broadway-musikalen. Men den kanskje mest uventede støtten kom fra ingen ringere enn George Lucas, mesterhjernen bak Star Wars.

Ifølge et CBS-intervju sendte Lucas, som fortsatt befant seg på kjøpesenteret der han nettopp hadde sett Wicked, en FaceTimed til Chu for å dele sin beundring. Han berømmet regissøren for sømløst å ha samlet filmens intrikate elementer - ingen liten bragd for en produksjon av denne størrelsesordenen. For Chu var samtalen ikke bare en overraskelse, men også et bevis på hvordan Wicked har gitt gjenklang på tvers av generasjoner og sjangre.

Suksessen til Wicked er mer enn bare en publikumssuksess. Filmens praktiske effekter, inkludert 9 millioner tulipaner og et 60 tonn tungt tog, skapte et oppslukende Oz som imponerte selv erfarne filmskapere som Lucas, som verdsetter taktil, autentisk scenografi. Med Wicked: Part 2, med tittelen Wicked: For Good, i horisonten, er forventningene på sitt høyeste.

Hva tror du - kan Wicked sementere seg selv som en moderne klassiker? Og vil Wicked: For Good leve opp til de enorme forventningene som forgjengeren skapte?