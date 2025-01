George Nolfi tar over manusarbeidet for Daisy Ridleys kommende Star Wars-film

HQ

Reisen rundt den kommende Star Wars-filmen med Daisy Ridley og hennes karakter Rey har vært begivenhetsrik. Etter Steven Knights beslutning om å forlate prosjektet, har Disney og Lucasfilm nå hentet inn George Nolfi som ny manusforfatter. Tidligere manusutkast har blitt fullstendig skrotet, og håpet er at Nolfi, med sin erfaring fra filmer som The Bourne Ultimatum og Ocean's Twelve, kan blåse nytt liv i prosjektet og innfri Lucasfilms høye forventninger.

Filmens premieredato er fortsatt uklar, men prosjektet er en del av flere planlagte Star Wars-produksjoner. Blant disse er en ny trilogi under utvikling av Simon Kinberg, i tillegg til separate prosjekter ledet av James Mangold og Shawn Levy innenfor franchisen. Den eneste Star Wars-filmen som for øyeblikket er i horisonten, er Jon Favreaus The Mandalorian & Grogu, som er planlagt for utgivelse i 2026.

Har du noen forhåpninger til Reys ryktede tilbakekomst, eller bør Lucasfilm og Disney fokusere på noe helt annet for deres neste Star Wars-prosjekt?