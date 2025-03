George R.R. Martin åpner en cocktailbar med Game of Thrones-tema

HQ

Nå som vinterens vinder endelig er over, kan det være lurt å komme seg ut i verden igjen. Kanskje du vil samle noen venner og ta en runde med dem. Hvis du er Game of Thrones-fan og befinner deg i Santa Fe-området, kan det være lurt å ta turen ned til en ny bar som åpner denne måneden.

Milk of the Poppy er en ny cocktailbar som er satt opp av Game of Thrones-forfatteren George R.R. Martin, som tar sikte på å åpne stedet den 21. mars. Ved å kombinere konseptet med et middelalderapotek med cocktailer, vil det helt sikkert bli et interessant sted, og fans av serien og bøkene vil sannsynligvis dukke opp i hopetall for å smake på menyen.

Det vil også være småretter tilgjengelig for dem som ønsker noe å spise til drinkene, men stort sett vet vi svært lite om innholdet på menyen. Det er også et lite lokale, med et maksimalt belegg på rundt 55 personer, så kanskje du må regne med kø hvis du skal gå rundt når Milk of the Poppy åpner.

