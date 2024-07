George R.R. Martin bekrefter at The Winds Of Winter fortsatt ikke er ferdig

HQ

George R.R. Martin har skrevet The Winds of Winter i mange år nå, nesten nøyaktig 14 år siden han kunngjorde at han hadde begynt å skrive på den i juli 2010. Den gang håpet han at den ville bli skrevet litt raskere enn Dance of the Dragons, som bare tok seks år. Det skjedde ikke, og selv forfatteren selv ser ikke ut til å vite når eller om den blir ferdig.

Etter at Martin kunngjorde at han skulle møte forleggeren sin i London, ble det spekulert i at boken var klar og at en kunngjøring var nært forestående, men han har nå kunngjort via bloggen sin at dette ikke stemmer, og at The Winds of Winter ikke er klar i det hele tatt:

"I fjor, da jeg nevnte at jeg skulle møte Voyager-redaktøren min i London, gikk internett helt av skaftet og kastet opp alle slags teorier om at dette betydde at WINDS OF WINTER var ferdig og at en stor kunngjøring var nært forestående. Uhhhh... beklager folkens, men nei. Det er ikke slik det fungerer.

Det betyr IKKE at en viktig kunngjøring er på trappene. Det betyr faktisk ingenting ... bortsett fra et ønske om å ta kontakt, ta igjen det tapte, fornye gamle kontakter eller knytte noen nye ... og nyte et godt måltid. Så ro deg ned, er du snill. Når WINDS OF WINTER er ferdig, vil ikke ordet sive ut, det VIL komme en stor kunngjøring ... hvor og når kan jeg ikke si."

Så sent som i november 2023 oppdaterte Martin oss sist om boken, og han innrømmet da at han fortsatt jobbet med den. På det tidspunktet var rundt 1100-1200 av de forventede 1500 sidene skrevet, det samme antallet som da han oppdaterte fansen om prosessen i juli samme år. Så vi må fortsatt vente på The Winds of Winter, og vi må også huske på at det er planlagt enda en bok i serien.

Når tror du The Winds of Winter vil bli utgitt?