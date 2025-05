George R.R. Martin går hardt ut mot "fans" i nytt blogginnlegg

HQ

Til tross for at Game of Thrones ble avsluttet for mer enn et halvt tiår siden, venter vi fortsatt på avslutningen på bokserien George R.R. Martin startet flere tiår tidligere. Fantasyforfatteren virker som en svært travel mann, ettersom han ofte skriver om kommende prosjekter på bloggen sin.

I det siste innlegget reklamerer Martin for en filmatisering av Howard Waldrop-novellen A Dozen Tough Jobs, hvorpå han legger til et langt avsnitt med kraftig kritikk av de som stadig ber om flere oppdateringer om Winds of Winter.

"Noen av dere vil bare bli forbanna av dette, slik dere blir av alt jeg annonserer her som ikke handler om Westeros", skriver han. "Dere har gitt opp meg, eller boken. Jeg kommer aldri til å fullføre Vind, og hvis jeg gjør det, kommer jeg aldri til å fullføre En drøm om våren. Og hvis jeg gjør det, blir den ikke bra. Jeg burde få en annen forfatter til å vikariere for meg... Jeg kommer til å dø snart uansett, fordi jeg er så gammel."

"Jeg driter i å skrive lenger, jeg sitter bare og bruker pengene mine," fortsetter han. "Jeg redigerer Wild Cards-bøkene også, men du hater Wild Cards. Du hater kanskje alt annet jeg noensinne har skrevet ... Du bryr deg ikke om noen av dem, det vet jeg."

Martin avslutter så bloggen med å si at han bryr seg. Han bryr seg om Westeros og alle dens innbyggere mer enn vi noen gang kan forestille oss. Det er vanskelig å ikke sympatisere med forfatteren etter å ha lest det som er litt av et berettiget krasj. Over et tiår med konstante forespørsler om at den siste boken skal bli ferdig, ville helt sikkert vært irriterende, og det virker som om det er en voksende, styggere del av fanbasen som tar Martins mangel på skriving veldig personlig.