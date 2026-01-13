George R.R. Martin gir A Knight of the Seven Kingdoms showrunner 10-12 nye historier

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms kommer om kort tid, den 19. januar, og gir oss enda et blikk inn i en annen tidsalder i verdenen av Is & Ild. I likhet med House of the Dragon trodde fansen først at denne serien maksimalt kunne vare i noen få sesonger, ettersom det bare er publisert tre noveller i George R.R. Martins Dunk & Egg-historier.

Men til The National forteller showrunner Ira Parker at Martin har sendt over planer for flere historier som utspiller seg i Dunk & Eggs tid. "Han har delt med meg omtrent 10 til 12 små skisser til bøker, til noveller, som tar Dunk og Egg hele veien gjennom livet deres," sa Parker.

Foreløpig er planen å fokusere på én novelle per sesong, noe som sannsynligvis vil gi A Knight of the Seven Kingdoms tre sesonger. Men hvis disse skissene fra Martin kan utvikles til fullstendige historier, kan antallet episoder til og med overgå antallet episoder i Game of Thrones. Da får vi håpe at vi ikke må vente for lenge mellom sesongene.