George R.R. Martin: "Jeg har sett alle A Knight of the Seven Kingdoms episodene, og jeg elsket dem"

Game of Thrones-skaperen George R.R. Martin har ikke alltid vært en fan av det HBO lager basert på bøkene hans, og til tider har han til og med vært åpenlyst kritisk, til Warners store frustrasjon. Men nå er han i bedre humør.

Grunnen til dette er den kommende spinoffen A Knight of the Seven Kingdoms, som har premiere på Max senere i år. Martin har sett alle seks episodene og er tilsynelatende veldig fornøyd. Via nettstedet Not a Blog skriver han :

"Ira og teamet hans avsluttet den første sesongen for flere måneder siden, og gikk rett videre til postproduksjon. Jeg har sett alle seks episodene nå (de to siste i råklipp, riktignok), og jeg elsket dem. Dunk og Egg har alltid vært mine favoritter, og skuespillerne vi fant til å portrettere dem er helt utrolige. Resten av skuespillerne er også fantastiske. Bare vent til dere får møte Den leende stormen og Tanselle Too-Tall.

A Knight of the Seven Kingdoms "The Hedge Knight" er en filmatisering av "The Hedge Knight", den første av novellene jeg skrev om dem. Det er en så trofast filmatisering som en fornuftig mann kan håpe på (og dere vet alle hvor utrolig fornuftig jeg er på akkurat det området)."

Så hva kan vi forvente oss da? Vi skal tydeligvis ikke håpe på noen drager og betydelig mindre action enn vi har vært vant til. I stedet får vi en mer intim ridderfortelling. Han forklarer :

"Seere som er ute etter action, og mer action, og bare action ... vel, denne vil kanskje ikke tilfredsstille dere. Det er en enorm kampscene her, så spennende som noen kan be om, men det er ingen drager denne gangen, ingen store slag, ingen hvite vandrere ... dette er en karakterskildring, og fokuset ligger på plikt og ære, på ridderlighet og alt det betyr."

