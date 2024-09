George R.R. Martin kjører brent jord-taktikk mot House of the Dragon

HQ

I går kveld publiserte George R.R. Martin et innlegg i sin "Not a Blog"-blogg kalt "Beware the Butterflies". I innlegget gjorde han noe han aldri har gjort før - han kritiserte arbeidet til Ryan Condal og HBO for deres House of the Dragon-filmatisering.

Kort oppsummert skisserer Martins blogginnlegg (som siden har blitt slettet, men du kan sjekke ut webarkivlenken her) det ene hovedproblemet han synes å ha med den andre sesongen av House of the Dragon, og det har i stor grad å gjøre med Blood & Cheese.

Martin anser de to første episodene av serien som "velskrevet, velregissert og kraftfullt spilt." Men han mener at Blood & Cheese-segmentet er en indikasjon på et større problem i serien, i og med at den kutter ut visse elementer fra boka Fire & Blood tilsynelatende uten grunn.

Ved å ikke ha med rollefiguren Maelor i serien, mener Martin at dette fører til en sommerfugleffekt der man går glipp av et tragisk øyeblikk som finnes i bøkene, noe som fører til at en annen rollefigur begår selvmord. Det selvmordet skjer fortsatt, ifølge Martin, men uten noen ordentlig begrunnelse. Som nevnt har bloggnnlegget siden blitt tatt ned, sannsynligvis fordi det sikkert brenner hos HBO akkurat nå, eller på grunn av at Martin synes han snakket for hardt. Uansett ser det ille ut for House of the Dragon å få kildematerialets skaper til å gå etter det på en slik måte. Ikke engang under Game of Thrones sesong 8 forsvarte Martin sitt verk på en så dristig måte.