George R.R. Martin om Andor: "Det er fint å se at noen gjør science fiction riktig"

Det viser seg at George R.R. Martin, som så mange andre, er en stor fan av Andor. Mens fansen fortsetter å kikke gjennom Martins Not a Blog i håp om å finne flere detaljer om den etterlengtede Winds of Winter, ga forfatteren et innblikk i sine tanker om nyere filmer og TV-serier.

Martin startet bloggen med å rose Superman, og sa at James Gunns DCU-start var "en av de beste Superman-filmene på lenge ... kanskje noensinne", og roste Rachel Brosnahan som Lois Lane, Nicholas Hoult som Lex Luthor og "gutten i kappen", også kjent som David Corenswet.

Så vender Martin blikket mot TV, der han etter å ha lovprist Murderbot bestemmer seg for å gå all-in på Andor. "Den desidert beste av Star Wars-spinoffene", skriver Martin. "Så nydelig ut, Diego Luna var førsteklasses, og det var en realisme og spenning i historien som dessverre manglet i de fleste av de andre spinoffene. Det er fint å se at noen gjør science fiction riktig."

Etter sin andre og siste sesong fikk Andor flere Emmy-nominasjoner, selv om Diego Luna og Genevieve O'Reilly ble snubbet. I det minste er det nok av anerkjennelse for deres prestasjoner utenfor prisutdelinger.