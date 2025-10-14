George R.R. Martin om Vinterens vinder: "Jeg har alltid hatt problemer med tidsfrister"

HQ

Femten år siden den siste boken i A Song of Ice and Fire. Femten år siden Game of Thrones startet og gjorde Westeros-verdenen til det globale fenomenet den er i dag. Femten år ... og fortsatt ingen Winds of Winter.

George R.R. Martin kjenner nok smerten av det mer enn noen annen, ettersom han fortsatt blir spurt om den boken mer enn et tiår senere. Som fanget opp av Entertainment Weekly, adresserte Martin nylig den manglende boken på NYCC, og sa at han ikke er en fan av å gå glipp av tidsfrister.

"Jeg vet at det er all denne kontroversen om Winds of Winter og hvor sen den er, men jeg har alltid hatt problemer med tidsfrister," sa han. "Jeg liker ikke å bryte kontrakter eller å gå glipp av en deadline eller noe sånt."

Senere i samtalen kom Martin tilbake til Winds of Winter da han snakket om hvordan han også liker å skrive andre historier. "Ja, jeg elsker Winds of Winter. Jeg er fortsatt interessert i den, jeg jobber fortsatt med den, men ærlig talt, jeg elsker disse andre tingene også."

Det er fortsatt ingen fast utgivelsesdato for Winds of Winter. Det er mange fans som nå har gitt opp håpet, og de som fortsatt tror at det vil komme ut på et eller annet tidspunkt, blir stadig mer frustrerte for hver gang det avvises.