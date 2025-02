George R.R. Martin snakker om en Elden Ring film

HQ

FromSoftwares RPG-spill i en åpen verden Elden Ring kan få en filmatisering. Det mener i hvert fall George R.R. Martin, som var med på å bygge opp historien i spillverdenen sammen med Hidetaka Miyazaki.

I et intervju med IGN sa Martin følgende om muligheten for en film: "Vel, jeg kan ikke si for mye om det, men det er snakk om å lage en film av Elden Ring." Dette bekrefter ikke at noe er hugget i stein, men det er ikke overraskende at folk er interessert i å prøve å kapitalisere på Elden Rings suksess gjennom andre medier.

Miyazaki selv snakket om muligheten for en Elden Ring -film i fjor. Akkurat nå virker det som om ingen virkelig ønsker å forplikte seg til å lage en film, ettersom det ville være et vanskelig spill å filmatisere, hovedsakelig fordi mye av tilfredsstillelsen i Elden Ring kommer av å slå det og overvinne utfordringene.

Hva tror du om det? Kan en Elden Ring -film gjøre Arcane og Fallout selskap?