George R. R. Martin tok kontakt med Stephen Colbert etter avlysningen av The Late Show

Stephen Colbert har lenge båret sin kjærlighet til fantasy på ermet. I årenes løp har han intervjuet utallige skapere fra sci-fi- og fantasy-verdenen, og han har til og med hatt en cameo i Hobbiten-trilogien takket være sitt vennskap med Peter Jackson.

Ja, Stephen Colbert hadde en noen sekunder lang, ikke-talende cameo i Hobbiten: Smaugs ødemark.

En annen fantasy-tungvekter Colbert har bygget et forhold til, er Game of Thrones-skaperen George R. R. Martin. Forfatteren har dukket opp på The Late Show flere ganger, og de to har tydeligvis utviklet et vennskap.

Dette båndet ble nylig understreket da Stephen Colbert avslørte at George R. R. Martin tok kontakt med ham etter at CBS' morselskap, Paramount Skydance, kunngjorde at The Late Show skulle avlyses.

Under en samtale med programlederkollega Jimmy Kimmel, som selv nylig ble utsatt for en kortvarig suspensjon, diskuterte Stephen Colbert de uventede meldingene han mottok fra George R. R. Martin i kjølvannet av nyheten.

"George R. R. Martin (tok kontakt)... Han sendte meg The Winds of Winter", spøkte Colbert, med henvisning til Martins berømte og lenge etterlengtede neste roman, samtidig som han anerkjente den trøsten gesten ga i en turbulent tid. Hva synes du om dette?