George R.R. Martin vet at vi vil ha bøkene, og sier at han må fullføre dem

Selv om George R.R. Martins verker blir adaptert til TV-serier og filmer ganske regelmessig, og forfatteren har oppfylt drømmen til enhver forfatter, er det fortsatt ett prosjekt han ennå ikke er ferdig med, og det er hans mest populære verk. En sang om is og ild.

Selv om HBOs serie ga sin egen avslutning på serien, venter folk fortsatt i spenning på Martins avslutning på fantasy-eposet. Historien som inspirerte hitserien Game of Thrones var opprinnelig ment å strekke seg over tre bøker, men har i stedet omfattet fem romaner så langt, hvorav to av dem er så store at de ofte er delt i to bøker.

I et intervju med Collider fortalte George R.R. Martin om sitt ønske om å fullføre bokserien. "Det er alltid bøkene, og jeg er klar over at folk tror det - men nei, jeg må tilbake. Jeg må fullføre bøkene. Det er det eneste jeg har full kontroll over. Det er ingen budsjettbegrensninger. Det er ingen andre ledere på studiosiden som jeg må tilfredsstille, eller andre forfattere med andre synspunkter. Bøkene er det jeg skal gjøre dem til. Og jeg synes den jeg skriver på er ganske bra, men jeg skulle ønske den kom raskere."

Martin jobber for tiden med Winds of Winter, den sjette boken i serien, som skal etterfølges av A Dream of Spring. Så selv om en ny roman kommer ut ganske snart, kommer vi til å vente enda lenger på at denne serien skal nå sin avslutning.

