George R.R. Martin vet ikke om han noen gang vil fullføre The Winds of Winter

HQ

Vi har ventet utrolig lenge på at forfatter George R.R. Martin skal fullføre neste kapittel i A Song of Ice and Fire og levere The Winds of Winter til fansen sin, men den berømte forfatteren er, som han selv sier det, "13 years late". Selv om vi har sett utallige blogginnlegg fra Martin som oppdaterer fansen om fremdriften i boken, har ingenting av betydning noensinne blitt delt, og i et intervju med The Hollywood Reporter blir det stadig mer uklart om boken noen gang vil komme.

På spørsmål om The Winds of Winter, sa Martin ganske enkelt: "Dessverre er jeg 13 år for sent ute. Hver gang jeg sier det, tenker jeg: 'Hvordan kan jeg være 13 år for sent ute? Jeg vet ikke, det skjer en dag om gangen. Men det er fortsatt en prioritet. Mange skriver allerede nekrologer over meg. [De sier] "Å, han blir aldri ferdig". Kanskje de har rett. Jeg vet ikke, jeg lever akkurat nå! Jeg er i live akkurat nå! Jeg virker ganske vital!"

Med tanke på hvordan HBO fortsatt finner måter å utvide merkevaren Game of Thrones på, og ofte uten at Martin er involvert, slik tilfellet var med Dragehuset i andre sesong, kan man lure på om forfatteren fortsatt føler behov for å debutere med denne etterlengtede boken.

Gleder du deg fortsatt til The Winds of Winter?