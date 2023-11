George R.R. Martin: "Vi har åtte Game of Thrones serier på gang"

HQ

Det vil ikke bli mangel på Game of Thrones -relaterte serier i årene som kommer. I tillegg til at sesong to av House of the Dragon er ferdigfilmet og tredje sesong snart er planlagt, kommer det også en spin-off kalt A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Men det stopper ikke der, HBOs administrerende direktør Casey Bloys sier at de alltid har forskjellige manus innenfor Game of Thrones -verdenen under utvikling.

"Vi har alltid Game of Thrones manus under utvikling. Vi ga grønt lys for Dunk and Egg i vår. Jeg vil ikke si at det er noe annet i den verdenen som er i nærheten av grønt lys, men vi jobber alltid med ulike manus og ideer."

Bøkenes forfatter, George R.R. Martin, har gitt et litt mer konkret tall på hvor mange prosjekter det faktisk jobbes med for øyeblikket.

"På TV har vi den nye serien House of the Dragon, som nettopp er ferdig med innspillingen av andre sesong, og vi skal snart begynne å planlegge tredje sesong. Men jeg har også åtte andre spin-off-serier som vi utvikler. Dunk and Egg-serien har fått grønt lys. De andre har ikke fått det ennå, men vi jobber fortsatt med dem."