George Russell føler seg «mer motstandsdyktig» enn noensinne under et frustrerende Formel 1-mesterskap

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George Russell må forholde seg til den vanskelige virkeligheten at han, til tross for at han var den store favoritten til Formel 1-mesterskapet før sesongen startet, nå ligger på tredjeplass, 50 poeng bak sin 19 år gamle lagkamerat Kimi Antonelli, som har vunnet seks løp, mens Russell, 28 år gammel, bare har vunnet syv i hele sin karriere.

Det positive ved dette? Det hjelper Russell å holde seg sterk. På pressekonferansen før det ungarske Grand Prix-løpet denne helgen sa han at «Jeg føler definitivt at jeg er mer motstandsdyktig enn jeg noen gang har vært i hele mitt liv. Så jeg er stolt av det som en del av mentaliteten min utenfor bilen.»

Russell fikk et problem med motoren som bremset bilen hans ned i åpningsrunden av Belgias Grand Prix forrige helg, noe som til slutt førte til en kollisjon med Lewis Hamilton og at han måtte bryte løpet, og dermed mistet han verdifulle poeng. Men tre dager senere sa han: «Jeg føler meg bra og er glad for at det har kommet noen positive svar fra fabrikken, og nå er det bare å se fremover», og sammenlignet denne sesongen med året han vant Formel 2, «der det føltes ⁠som om det var det ene etter det andre, og du kommer deg på beina igjen, for så å bli slått ned igjen».