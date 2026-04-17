George Russell forstår hvorfor Verstappen ville slutte i Formel 1

George Russell, kjent for sitt fiendskap mot Max Verstappen, ga et veldig sportslig svar da han ble spurt om hva han ville følt om Verstappen skulle trekke seg fra Formel 1: "Formel 1 er større enn noen fører, så du ønsker ikke å miste Max, for jeg tror vi alle liker å kjøre mot Max" (via BBC).

Russell ga imidlertid sin mening om hvorfor Verstappen er så kritisk til det nye Formel 1-reglementet: Han, og Red Bull, har ikke en konkurransedyktig bil, i motsetning til Mercedes, som leder konstruktørmesterskapet, med Russell på andreplass i førermesterskapet bak teamkamerat Andrea Kimi Antonelli. Han sier at han forstår frustrasjonen hans, men at deres situasjoner er forskjellige fordi Verstappen allerede har vunnet fire verdensmesterskap.

"Klagene han har for øyeblikket er annerledes enn klagene til Mercedes, Ferrari og McLaren, fordi vi er i den fremste enden av startgridden. Dette er helt naturlig, og du forstår og anerkjenner frustrasjonen".

Russell sa at han ikke likte å kjøre 2022, "bilen var stor, tung, den var ikke behagelig å kjøre rundt. Men han hadde ikke de samme klagene fordi han vant".

"Jeg kan godt forstå hvorfor han smiler når han kjører på Nordschleife. Jeg har kjørt hundrevis av runder rundt den i simulatoren. Og jeg skulle gjerne hatt sjansen til å kjøre rundt Nordschleife. Men målet mitt nå er å bli verdensmester i Formel 1", fortsatte Russell. "Hvis jeg hadde hatt fire av dem under beltet, ville jeg sannsynligvis gjort det samme, så han er i en helt annen fase av karrieren."