George Russell har «lagt skuffelsen bak seg»: «Jeg kommer bare til å være skuffet hver eneste dag

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George Russell fikk enda et tilbakeslag i Ungarns Grand Prix, der han endte på syvendeplass (med Lando Norris, Max Verstappen og lagkameraten Andrea Kimi Antonelli på pallen), og så at avstanden til lederen i mesterskapet, Antonelli, økte med 59 poeng – til og med bak Hamilton (som ligger 50 poeng bak Antonelli).

I uttalelser gjengitt av Sky Sports sa den 28 år gamle briten at han var «forbi skuffelsen, for hvis jeg fortsetter å være skuffet over alt som skjer, vil jeg bare være skuffet hver eneste dag i uken. Så jeg må holde meg positiv».

På Hungaroring på søndag gikk bilen hans inn i anti-stall-modus og falt helt bak i feltet før sving 1. Enda et mekanisk hinder som frustrerte ham, og han sa at han aldri har hatt en sesong som denne i karrieren sin. Russell har hatt mest uflaks av de to Mercedes-førerne denne sesongen, men hele teamet sliter med pålitelighetsproblemer, ettersom Antonelli heller ikke klarte å fullføre eller score poeng i to løp.