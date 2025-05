George Russell mener det ville vært "briljant" om Carlos Sainz Sr. stiller til valg som FIA-president

HQ

Carlos Sainz Sr., to ganger verdensmester i rally, sa i forrige uke til Motorsport at han vurderte å stille til valg som FIA-president ved valget som finner sted i Usbekistan den 12. desember, for å konkurrere mot sittende president, Mohammed Ben Sulayem, som forventes å søke en ny periode, men som er svært upopulær blant mange førere, inkludert Formel 1-førere, og som har sett en rekke avganger de siste månedene, noen på grunn av"moralske prinsipper og mangel på åpenhet".

Med 40 års erfaring innen motorsport ønsker Sainz - som fortsatt kjører løp profesjonelt- å "gi tilbake til sporten en del av det den har gitt meg".

Selv om det ikke er en offisiell kunngjøring, ble nyheten om at Sainz Sr. muligens stiller som presidentkandidat godt mottatt av F1-føreren George Russell, en av direktørene i Grand Prix Drivers' Association, som beskrev det som en "strålende oppskrift".

"Det kan bare være en fordel for sporten å ha Carlos med innsidekunnskapen om Formel 1 fra et førerperspektiv, og så Carlos Sr's kunnskap fra motorsport generelt", sa Russell (via BBC).

Ikke en interessekonflikt på grunn av sønnen

Mercedes-føreren avviste også tanken om en interessekonflikt, ettersom Carlos Sainz Sr. (63) er far til Williams F1-fører Carlos Sainz Jr. (31).

"Presidenten har nok vært langt mindre involvert enn det vi har sett i det siste, og langt mindre synlig. Vi visste alltid hvem presidenten i FIA var, spesielt med Jean Todt, men du jobber i bakgrunnen, du jobber ikke i forgrunnen. Så jeg ser ikke for meg at det noen gang vil bli en konflikt", sa Russell.