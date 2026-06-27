George Russell sikrer seg pole position i Østerrike etter at Verstappen krasjet, og unngår straff for dobbelt gult flagg

HQ

George Russell sikret seg pole position i kvalifiseringen til morgendagens Østerrikes Grand Prix, i en kontroversiell sesjon fordi Russell sikret seg pole position etter at Max Verstappen krasjet, mistet kontrollen over bilen i en nedoverbakke i høy fart før den nest siste svingen og krasjet inn i barrieren. Russell, som kjørte bak ham, bremset ikke like mye fordi det ble vist et enkelt gult flagg.

Antonelli bremset derimot ned fordi han trodde det var en situasjon med to gule flagg. Etter at det første gule flagget ble hevet, ble det faktisk oppgradert til to gule flagg, men dette skjedde etter at Antonelli og Russell hadde passert ulykkesstedet, så Russell kan ikke straffes for brudd på regelen om to gule flagg.

Formel 1, kvalifisering til Østerrikes Grand Prix:



George Russell (Mercedes) – 20 runder – 1:06,113

Charles Leclerc (Ferrari) – 15 runder – +0,236 (1:06,349)

Lewis Hamilton (Ferrari) – 14 runder – +0,295 (1:06,408)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 17 runder – +0,301 (1:06,414)

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 11 runder – +0,362 (1:06,475)

Lando Norris (McLaren) – 15 runder – +0,389 (1:06,502)

