George Russell unngår straff i Bahrain etter å ha åpnet DRS "et brøkdels sekund"

Mercedes-fører George Russell fikk beholde andreplassen i Bahrain Grand Prix på søndag (15 sekunder bak Oscar Piastri) etter at FIA-kommisjonen konkluderte med at det ikke var noen feil da han åpnet DRS utenfor DRS-sonen. Rusell forklarte at de hadde "alle slags feil", og tilsynelatende åpnet DRS seg da han klikket på radioknappen.

"Jeg lukket den igjen med en gang, rygget av, ingenting vunnet, og jeg tapte mer enn jeg vant, den var bare åpen i et brøkdels sekund", sa Russell, som overbeviste stewardene, som la merke til at DRS åpnet seg når den ikke skulle gjøre det, og kunne ha gitt ham en straff som ville ha fått ham til å bytte plass med Lando Norris, treer.

Etter en inspeksjon av bilen fant de ut at problemene var forårsaket av brake-by-wire-problemer og andre elektroniske problemer. FIA sa i en uttalelse at DRS ble aktivert i en avstand på 37 meter på en rettstrekning på omtrent 700 meter, og telemetri bekreftet at han vant 0,02 sekunder, men at han senere ga opp 0,28 sekunder i neste sving for å kompensere. "Selv om det teknisk sett skjedde et brudd, har stewardene besluttet at det ikke ble idømt noen straff, ettersom det ikke ble oppnådd noen sportslig fordel".

Hva er DRS i Formel 1?

DRS, eller Drag Reduction System, ble introdusert i 2011, men i år blir det siste gang det brukes. Det er en bakvinge som kan åpnes og lukkes for å øke toppfarten og hjelpe til med forbikjøringer, men den kan bare åpnes når avstanden til den forfølgende bilen er minst ett sekund. Fra og med neste år vil DRS bli erstattet med et annet aerodynamisk system.