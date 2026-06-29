George Russell vant igjen i Formel 1: Slik endret F1-stillingen for 2026 seg etter løpet i Østerrike

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George Russell kom tilbake på vinnersporet under Grand Prix i Østerrike på søndag og vant sitt andre løp denne sesongen etter åpningsløpet, som ble etterfulgt av fem seire på rad av hans Mercedes-lagkamerat Andrea Kimi Antonelli, samt en seier som Lewis Hamilton sikret seg.

Resultatet gjorde at Russell pustet lettet ut, og han innrømmer at de siste ukene har vært tøffe, og at det føles «utrolig å være tilbake på øverste trinn», på en bane som «sannsynligvis ikke passer særlig godt til min kjørestil».

«De tøffe løpene setter deg definitivt på prøve psykologisk, og de to siste helgene har vært avgjørende for meg for å minne meg selv på at jeg kan klare det», sa Russell, og la til at han gleder seg til neste helgs løp på Silverstone, under Storbritannias Grand Prix, hvor han kan nyte varmen fra sine lokale fans.

Formel 1 Østerrikes Grand Prix – beste resultater

Seieren gjorde at Russell igjen gikk forbi Lewis Hamilton og tok andreplassen i sammenlagtstillingen, og reduserte avstanden til Antonelli til 40 poeng, men italieneren klarte likevel å øke poengsummen sin da han endte på tredjeplass.



George Russell (Mercedes) – 1:26:37,979

Max Verstappen (Red Bull) +1,611 s

Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986 s

Oscar Piastri (McLaren) +21,809 s

Lewis Hamilton (Ferrari)

Isack Hadjar (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)



Stillingen i Formel 1-førermesterskapet 2026



Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 poeng

George Russell (Mercedes) – 131 poeng

Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 poeng

Oscar Piastri (McLaren) – 80 poeng

Lando Norris (McLaren) – 79 poeng

Charles Leclerc (Ferrari) – 79 poeng

Max Verstappen (Red Bull) – 73 poeng

Isack Hadjar (Red Bull) – 42 poeng

Pierre Gasly (Alpine) – 41 poeng

Liam Lawson (RB) – 30 poeng

