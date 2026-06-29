George Russell vant igjen i Formel 1: Slik endret F1-stillingen for 2026 seg etter løpet i Østerrike
George Russell reduserte (litt) avstanden til Antonelli og passerte Hamilton igjen.
George Russell kom tilbake på vinnersporet under Grand Prix i Østerrike på søndag og vant sitt andre løp denne sesongen etter åpningsløpet, som ble etterfulgt av fem seire på rad av hans Mercedes-lagkamerat Andrea Kimi Antonelli, samt en seier som Lewis Hamilton sikret seg.
Resultatet gjorde at Russell pustet lettet ut, og han innrømmer at de siste ukene har vært tøffe, og at det føles «utrolig å være tilbake på øverste trinn», på en bane som «sannsynligvis ikke passer særlig godt til min kjørestil».
«De tøffe løpene setter deg definitivt på prøve psykologisk, og de to siste helgene har vært avgjørende for meg for å minne meg selv på at jeg kan klare det», sa Russell, og la til at han gleder seg til neste helgs løp på Silverstone, under Storbritannias Grand Prix, hvor han kan nyte varmen fra sine lokale fans.
Formel 1 Østerrikes Grand Prix – beste resultater
Seieren gjorde at Russell igjen gikk forbi Lewis Hamilton og tok andreplassen i sammenlagtstillingen, og reduserte avstanden til Antonelli til 40 poeng, men italieneren klarte likevel å øke poengsummen sin da han endte på tredjeplass.
- George Russell (Mercedes) – 1:26:37,979
- Max Verstappen (Red Bull) +1,611 s
- Kimi Antonelli (Mercedes) +1,986 s
- Oscar Piastri (McLaren) +21,809 s
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Stillingen i Formel 1-førermesterskapet 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 poeng
- George Russell (Mercedes) – 131 poeng
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 poeng
- Oscar Piastri (McLaren) – 80 poeng
- Lando Norris (McLaren) – 79 poeng
- Charles Leclerc (Ferrari) – 79 poeng
- Max Verstappen (Red Bull) – 73 poeng
- Isack Hadjar (Red Bull) – 42 poeng
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 poeng
- Liam Lawson (RB) – 30 poeng