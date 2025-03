Georgia slår Spania i rugby-EM; Frankrike vinner Six Nations

HQ

Georgia vant Rugby Europe Championship 2025 forrige søndag mot Spania, og kampen endte 46-28 og ga Georgia sin 17. tittel. På hjemmebane i Tbilisi dominerte Georgia, selv om Spania kjempet sterkere enn forrige måned, da Georgia vant 62-32. En tøff utfordring for det spanske laget, som nylig feiret sin kvalifisering til VM.

I Rugby Europe Championship 2025 vant også Romania 21-7 over Portugal og sikret seg tredjeplassen. Denne turneringen arrangeres hvert år mellom de nevnte landene, samt Belgia, Tyskland, Nederland og Sveits, og går parallelt med Six Nations Championship, som kun arrangeres mellom de seks beste rugbylandene i Europa (England, Frankrike, Irland, Italia, Skottland og Wales).

Six Nations 2025, den øverste rugbyturneringen i Europa (og ganske eksklusiv, ettersom de seks nasjonene har sin egen lukkede turnering på avstand fra de andre) som spilles over fem runder, ble også avsluttet forrige helg, med Frankrikes seier (21 poeng) over England (20 poeng) og Irland (19 poeng, til tross for deres dominerende start).