Geraint Thomas får følelsesladet avskjed med sykkelsporten på hjemmebane i Cardiff under Tour of Britain

Tour of Britain endte med at Romain Grégoire tok seieren i sammendraget etter et seks etapper langt ritt, med ekstremt tette resultater (Remco Evenepoel kom i mål bare to sekunder bak, Julian Alaphilippe på tredjeplass var fire sekunder bak Grégoire, og de ti beste var kun 17 sekunder fra hverandre.

Rittets åndelige hovedperson var imidlertid Geraint Thomas, den walisiske rytteren som valgte å avslutte karrieren i hjembyen Cardiff, der han ble født for 39 år siden. Tusenvis av fans feiret Thomas' strålende karriere, som inkluderer seire både i velodromer og landeveisritt: Tour de France 2018, Tour of the Alps 2017, Paris-Nice 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022, og på bane tre verdensmesterskap (2007, 2008 og 2012) og to OL-medaljer i 2008 og 2012.

Selv om Tour of Britain ikke tiltrekker seg store folkemengder, var det ifølge CyclingWeekly"nesten overveldende folkemengder" for å se en av de største walisiske idrettsutøverne gjennom tidene, som valgte "å ikke si så mye fordi jeg tror jeg kommer til å bryte sammen igjen".

"Jeg føler på en måte at jeg har vært heldig med hvordan ting har gått i hele karrieren min. Å være i min beste alder for OL på hjemmebane, årene jeg har hatt og å fullføre her og bestemme meg for å stoppe i år, og så har jeg denne helgen. Alt har på en måte samkjørt, det er helt utrolig. Jeg hadde aldri forventet det i det hele tatt."