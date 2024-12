Geralt av Rivias alder avslørt i ny The Witcher-bok

HQ

Hvor gammel er Geralt under sine eventyr i The Witcher 3? En ny bok av Andrzej Sapkowski har endelig avslørt den hvite ulvens sanne alder.

Fans av The Witcher-serien har endelig fått svar på et av seriens mangeårige mysterier: Geralts alder. Ifølge Sapkowskis siste bok, Crossroads of Crows, ble Geralt født i 1173, noe som gjør ham 61 år gammel under hendelsene i The Witcher 3: Wild Hunt.

Denne avsløringen har skapt diskusjon på nettet, spesielt om Geralts ungdommelige utholdenhet og hans forhold til Yennefer, som er nesten 40 år eldre enn ham. Nå som serien går videre med The Witcher 4, med Ciri som hovedperson, ser det ut til at Geralts historie går mot slutten - men arven hans består.

Hva synes du om avsløringen av Geralts alder? Samsvarte det med forventningene dine?