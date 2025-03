Geralt av Rivias stål- og sølvsverd kan snart bli dine

HQ

Stål- og sølvsverdene som Geralt av Rivia bruker i The Witcher 3: Wild Hunt, er i ferd med å bli gjort om til ekte sverd som du kan eie. Smedene hos Raven Forge har tatt sverdenes design ut av spillet og inn i vår verden.

"Unsheathing the ultimate Witcher collectible - official licensed and supremely crafted steel and silver swords inspired by the iconic blades wielded by Geralt of Rivia himself, brought to life by the master smiths over at Raven Forge," står det i et innlegg på The Witcher's side på sosiale medier.

Når vi tar en titt på nettsiden, ser vi at sverdene er smidd i metall, og det er sannsynligvis derfor de ser så autentiske ut. Men de er smidd med en sløv egg, så du trenger ikke å bekymre deg for å drepe noe ved et uhell hvis du tar med deg et hjem.

Som forventet av en gjenstand som det tar lang tid å lage, er ikke disse Witcher-sverdene billige. Sverdet i sølv og stål koster 269,99 pund per stykk akkurat nå, noe som betyr at du må ut med over 500 pund for å få dem som et par. For The Witcher-fans som har tjent mange Orens, kan dette være en verdig pris å betale.