Geralt og Ciris The Witcher-medaljonger ble sendt ut i verdensrommet

Den offisielle The Witcher -kontoen for spillene på Instagram delte en litt annen historie i dag. Det viser seg at den polske astronauten Sławosz Uznański-Wiśniewski tok med seg medaljongene til Ciri (fra The Witcher 4) og Geralt (fra den originale trilogien) til den internasjonale romstasjonen.

CD Projekt Red Han mener at dette "gjenspeiler Witchers plass i den globale kulturen - og vår ambisjon om å bevise at selv himmelen ikke er grensen." I mellomtiden er medaljongene ikke lenger der ute i verdensrommet, ettersom Uznański-Wiśniewski brakte dem begge tilbake til jorden sist fredag og overleverte dem til CD Projekt Red, som har dem i sitt hovedkvarter i Warszawa. Studioets leder Michał Nowakowski sier:

"Vi har kommet langt i årenes løp, men å se Witcher-medaljongene våre nå det ytre rom er noe helt annet. Dette er først og fremst en stor ære, og vi er takknemlige for samarbeidet med Den europeiske romfartsorganisasjonen som har gjort dette mulig. Det er et bevis på at polsk kreativitet og ambisjoner bokstavelig talt kan nå stjernene."

Uznański-Wiśniewski hadde også noen ord å si om denne noe trivielle, men samtidig ganske kule historien :

"Uansett hvor jeg trente til oppdraget mitt, visste alle jeg snakket med som var interessert i romfart, sci-fi, fantasy og så videre, allerede om Polen - på grunn av The Witcher. Da ulve- og gaupemedaljongene drev i bane rundt jorden, så jeg mer enn symboler - jeg så fantasien bli til virkelighet. The Witcher minner oss om at enhver grense, enten det er på jorden eller i det hinsidige, begynner med motet til å drømme om det neste."

Dette er første gang Ciris ferdige medaljong har blitt vist offentlig, men vi vet ikke når vi får se henne bære den i The Witcher 4 (som kanskje ikke engang er den offisielle tittelen), men det forventes å skje tidligst i 2027.