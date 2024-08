Geralt stemmeskuespiller avslører at han er med i neste del av The Witcher-serien

HQ

Doug Cockle, som gjør stemmen til Geralt, avslørte i et intervju at Geralt vil være med i det kommende The Witcher-spillet. Han presiserte imidlertid samtidig at karakteren denne gangen ikke vil være hovedpersonen i det kommende spillet.

Cockle sa: "Det vi vet er at Geralt vil være en del av spillet, vi vet bare ikke hvor mye, og spillet vil ikke fokusere på Geralt."

Selv om spillets regissør Sebastian Kalemb tidligere har sagt at Geralt kan bli en del av neste del, kan vi anta at Cockles uttalelse er en bekreftelse på monsterjegerens tilbakekomst. Samtidig sier Cockle imidlertid, med forbehold om at han kanskje lyver om det, at han ikke har sett et manus.

Det kommende The Witcher-spillet skal være starten på en ny trilogi. Det går under arbeidsnavnet Project Polaris, og vi vet også at CD Projekt Red bygger denne delen i Epics Unreal Engine 5. Vi må imidlertid vente mange år før vi får oppleve dette eventyret, men vi kan håpe at vi får se noe fra det i en ikke altfor fjern fremtid.