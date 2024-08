Geralt-stemmeskuespiller avslører hvem han ville ha likt å romanse i The Witcher 3

HQ

Doug Cockle, stemmeskuespilleren bak Geralt of Rivia, har avslørt noe som kan ryste Witcher-fansen i grunnvollene. Han bryr seg egentlig ikke om Geralt ender opp med Triss eller Yennefer. De to romantiske trollkvinnene i det tredje spillet splitter fansen over alt, men Cockle hadde øynene på en tredje dame da han jobbet med spillet.

"Jeg skulle gjerne hatt en mulighet til å romantisere Shani", sa han i et intervju med Fall Damage (det samme intervjuet der han sier at han er med i The Witcher 4). "Hun hadde vært morsom å ha en romanse med, fordi hun er så søt og smart."

Du kan ligge med Shani i The Witcher 3s Heart of Stone DLC, men dessverre får du ikke mulighet til å skape et ordentlig forhold til henne, og du må bestemme deg for enten å vende tilbake til ditt ensomme Witcher-liv eller trollkvinnen du nettopp har vært utro mot.

Hvem ble du kjæreste med i The Witcher 3, og hvem skulle du gjerne ha vært kjæreste med?