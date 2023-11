Geralt vender tilbake til Netflix i The Witcher: Sirens of The Deep

Mange liker å tro at Henry Cavill ble født til å spille Geralt of Rivia i Netflix' The Witcher-serie, så fansen ble forbannet da Cavill kunngjorde at han skulle forlate serien etter den tredje sesongen som ble avsluttet tidligere i år. Det er fortsatt lenge igjen til vi får se Liam Hemsworth erstatte ham i sesong 4, men vi får faktisk høre en kjent Geralt før det.

Netflix har avslørt en ny animasjonsfilm kalt The Witcher: Sirens of The Deep. Dette er en filmatisering av The Witcher-novellen "A Little Sacrifice", noe som betyr at vi får følge Geralt of Rivia. Han får imidlertid ikke stemme av Henry Cavill eller Liam Hemsworth, men av Doug Cockle. Det er mannen som gjør stemmen til Geralt i The Witcher 3: Wild Hunt hvis du ikke visste det. Da er det litt morsomt at Anya Chalotra og Joey Batey vil gjøre filmen tro mot TV-serien ved å gjenta rollene sine som Yennefer og Jaskier. En av grunnene til dette er at Sirens of the Deep utspiller seg mellom episode 5 og 6 i seriens første sesong.

Vi har fått to trailere som gir oss en forsmak på hva som venter når filmen kommer til Netflix i slutten av 2024, og det virker som Studio Mir er klare til å levere nok et bra eventyr.

HQ