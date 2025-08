Gerard Butler er tilbake på Greenland 2: Migration i januar neste år

Lionsgate har nå satt premieredatoen for Greenland 2: Migration, oppfølgeren til den postapokalyptiske thrilleren med Gerard Butler i hovedrollen, til 9. januar neste år. Nok en gang skal vi følge Garrity-familien i deres kamp for å overleve etter at en komet slo ned i jorden og utslettet mesteparten av menneskeheten.

HQ

Migration tar til en tid etter nedslaget. Etter å ha overlevd i en toppmoderne bunker, tvinges familien ut i en splintret verden på jakt etter et nytt hjem, en reise som er alt annet enn trygg. I tillegg til Butler er Morena Baccarin tilbake, sammen med Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg og William Abadie.

Den første Grønland var en stor suksess, til tross for at den debuterte midt i pandemien, og spilte inn over 50 millioner dollar. Den gjorde det også sterkt på strømmeplattformer, og produsent Sébastien Raybaud lover at oppfølgeren vil bli like gripende som originalen.

Likte du Greenland, og gleder du deg til oppfølgeren?