Dragetreneren, eller How to Train your Dragon, har mange navn, og diskusjonene har vært mange om Universals kommende live-action-filmatisering av filmen, som etter planen kommer på kino 13. juni neste år.

Nå bekrefter også Gerard Butler i et intervju med Deadline at han skal spille rollen som vikinghøvdingen Stoick, sammen med Mason Thams og Nico Parker, som skal spille henholdsvis Hikke og Astrid.

