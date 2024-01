Gerard Butler kommer tilbake i live-action-filmatiseringen av How to Train your Dragon

Dragetreneren, eller How to Train your Dragon om du vil, skal som kjent få en live-action-film etter hvert selv om Universal har vært relativt tause om filmen. Den skal uansett ha premiere den 12, juni neste år, så det nærmer seg. Derfor er det tid for å bekrefte noe som ville lekket veldig snart uansett.

HQ

Nå bekrefter Gerard Butler i et intervju med Deadline at han kommer tilbake i rollen som vikinghøvdingen Stoick, sammen med Mason Thams og Nico Parker, som skal spille henholdsvis Hikke og Astrid.

Gleder du deg til live-action-filmatiseringen av How to Train your Dragon?