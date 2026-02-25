Gerard Piqué gjør narr av Álvaro Arbeloa på et banner i sentrum av Madrid

HQ

Gerard Piqué, president for amatørfotballkonkurransen Kings League, som starter en ny sesong 1. mars, har hånet Real Madrid-manager Álvaro Arbeloa med et gigantisk banner hengt opp i sentrum av Madrid, i Gran Vía-gaten, der han gjenoppliver en ti år gammel spøk ... timer før en Champions League-kamp i Madrid med Arbeloa som manager for laget.

På banneret står det "No somos tan conocidos, pero lo seremos", som betyr "vi er ikke like kjente, men det kommer vi til å bli", og fremhever "cono"-delen av ordet, som betyr "kjegle".

Så hvor er vitsen? På slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, da Arbeloa spilte som forsvarsspiller for Real Madrid og Spania, ble han ofte kalt en "kjegle" på grunn av sine trege defensive ferdigheter. Til tross for at de spilte sammen på det spanske landslaget og begge vant titler i 2008, 2010 og 2012, ble forholdet mellom Arbeloa og Piqué notorisk og offentlig forverret, med hyppige krangler på Twitter mellom 2015 og 2016.

Et av kokepunktene i rivaliseringen kom i desember 2015, da Piqué sa at "Arbeloa kaller seg min venn, men han er bare en 'conocido' (bekjentskap), en cono...", og offentlig erkjente hånen mot den daværende Real Madrid-forsvareren.

Mer enn ti år senere gjenopptar Piqué rivaliseringen, vel vitende om at Arbeloa er tilbake i offentlighetens søkelys etter at han overtok trenerjobben fra Xabi Alonso forrige måned. Piqué skal ha sagt på en stream i går at banneret ikke var hans idé, men godkjente det likevel.