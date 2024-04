Gestalt: Steam & Cinder skjerper våpnene og metroidvania-stilen før lanseringen 21. mai.

Det var flott å se indiescenen komme i gang i går kveld da en gruppe studioer presenterte sitt første felles arrangement The Triple-i Initiative, med verdenspremierer og oppdateringer på opptil 30 titler. Vi fikk se fortsettelser av elskede serier som Slay the Spire 2 og prosjekter så bisarre og dristige som Dinolords. Men hvis det er én sjanger vi for øyeblikket kan assosiere med indie, er det utvilsomt metroidvania.

Metamorphosis Games hadde et svært interessant prosjekt på gang. Gestalt: Steam & Cinder er en actiontittel inspirert av 16- og 32-biters klassikere der hovedpersonen vår kjemper med sverd og pistol mot fantastiske fantasimonstre og sci-fi-roboter.

Ved første øyekast ser det ikke ut til at spillet byr på mange overraskelser, og det er tydelig at utviklerne har hentet mye inspirasjon fra det vi alle elsket så høyt med Bloodborne og Blasphemous, men vi får snart se om denne tittelen har nok egenart til å skille seg ut, for den kommer på Steam den 21. mai. Sjekk ut traileren nedenfor.