Get Out, Basketball og Scott Pilgrim vs. The World kommer til Prime Video i februar

Nå som det er februar har Amazon offentliggjort en liste over TV-serier og filmer som kommer til Prime Video i løpet av den neste måneden.

Når det gjelder filmer, er noen av månedens høydepunkter Jordan Peeles utmerkede psykologiske skrekkfilm Get Out, Basketball fra South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone og Scott Pilgrim vs. the World. Blant høydepunktene blant TV-seriene finner vi Mr. & Mrs. Smith, en ny serie basert på filmen fra 2005 med både Donald Glover og Maya Erskine i hovedrollene.

Du kan ta en titt på hele listen nedenfor:

Tilgjengelig 1. februar

12 Angry Men

All Dogs Go to Heaven 2

Along Came A Spider

Annie Hall

Basketball

Basic Instinct

Blades of Glory

Chorus Line

Cop Land

Eat Pray Love

Enron: The Smartest Guys in the Room

Event Horizon

Fiddler On the Roof

From Beyond

Gang Related

Get Out

Ghost World

Grown Ups

Grown Ups 2

Hair

Halloween H20: 20 Years Later

Hot Fuzz

I Am Not Your Negro

In The Cut

Jeepers Creepers 2

Just Friends

Kiss the Girls

Lady Chatterley's Lover (1982)

Life

Madagascar: Escape 2 Africa

My Left Foot

Quigley Down Under

Red Rocket

Remo Williams: The Adventures Begins

Riddick

Ride Along

Sarafina!

Scott Pilgrim vs. The World

Scream

Scream 2

Shrek Forever After

Snake Eyes

Some Kind of Wonderful

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby

The Alamo

The Bounty

The Chronicles of Riddick

The Core

The Crocodile Hunter: Collision Course

The Elephant Man

The Great Train Robbery

The Little Girl Who Lives Down the Lane

The Peacemaker

The Secret of NIMH

The Sweetest Thing

The Vampire Lovers

Young Adult

Tilgjengelig 2. februar

Mr. & Mrs. Smith, premiere (Amazon Original)

Tilgjengelig 6. februar

Strays

Surrounded

Tilgjengelig 8. februar

The Silent Service, premiere (Amazon Original)

Home Again

Tilgjengelig 9. februar

St. Vincent

Upgraded, premiere (Amazon Original)

Tilgjengelig 13. februar

Five Blind Dates, premiere (Amazon Original)

Mission: Impossible — Rogue Nation

Bottoms

Tilgjengelig 16. februar

This Is Me... Now: A Love Story, premiere (Amazon Original)

Dark Harvest

Tilgjengelig 19. februar

Giannis: The Marvelous Journey, premiere (Amazon Original)

Tilgjengelig 21. februar

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Tilgjengelig 23. februar

Jenny Slate: Seasoned Professional, premiere (Amazon Original)

Soltos em Salvador, season 4 premiere (Amazon Original)

The Second Best Hospital in The Galaxy, premiere (Amazon Original)

Apartment404

Tilgjengelig 29. februar

Red Queen, premiere (Amazon Original)

Scouts Guide To The Zombie Apocalypse