GetsuFumaDen: Undying Moon: den ultimate guiden til å bli best i klanen

GetsuFumaDen: Undying Moon ble lansert i fjor til PC og Nintendo Switch som en modernisering av klassikeren som debuterte på 1980-tallet på NES, og kommer nå i en fysisk utgave. Selv om det har fått en del juling av både kritikere og brukere etter en stund i tidlig tilgang, har noen av oss i Gamereactor-teamet endt opp med å bli avhengige av denne mørke fantasien som utspiller seg i det føydale Japan.

Så, som en samurai, foretrekker vi å "ofre" oss selv og dø om og om igjen for å kunne avsløre alle hemmelighetene i dette demoniske spillet som, når man først har forstått spillets gameplay og mekanikk, viser seg fra sin morsomste og mest tilfredsstillende side og gir deg mange spektakulære og spennende øyeblikk.

Denne guiden samler noen triks og tips spesielt for å komme i gang i GetsuFumaDen, ettersom forklaringen av noen av konseptene, spesielt de som er relatert til karakterutvikling og spillfremgang i roguelite-konseptet, er mørkere enn Ryukotsukis hjerte. Så hvis du "haster" deg gjennom de første nivåene i spillet og føler at du dør og gjør liten eller ingen fremgang, bør du fortsette å lese.

Helsen kommer først

Det finnes grunnleggende fiender (Oni, vi ser på deg) som sender deg tilbake til klanbasen med et par slag, så bortsett fra å lære seg angrepsmønstrene deres og prøve å sørge for at de vanlige fiendene ikke tar helsen din fra deg, bortsett fra uforutsette feller, er det bra å ha en stor helselinje og noen potions.

For å få mer helse må du bruke Soul Devour, en av de fire oppgraderingene du kan se nederst på skjermen. Hvis du ser nøye etter, ser du at hver gang du plukker opp en blå sjel (ikke et lilla sjeleminne, men de du finner i store kister eller på fiender med rosa aura), går Soul Devour -markøren til neste kraft fra venstre mot høyre. Vårt råd er at du de første gangene bare trykker på høyre spak når markøren står på Health+, noe du bør gjøre et par ganger før du vurderer andre alternativer. Avhengig av utgangshelsen din vil det første "skuddet" være ganske betydelig (rundt 700 HP), men deretter vil det synke for hver injeksjon til det ikke er så nyttig (når det knapt gir 300 HP).

Og hvorfor begynne med Health+? Det er faktisk veldig enkelt: Jo lengre helsestangen din er, jo mer vil potions gjenopprette, fordi de alltid gjenoppretter halvparten av din nåværende helse. På denne måten kommer du raskt opp i 4000 HP og kan møte nesten alle utfordringer.



Tips: Når du har beseiret en boss, vil kisten den etterlater seg etter sin død, spytte ut fire sjeler. Se på den aktuelle Soul Devour-markøren din og prøv å finne ut hvor mange sjeler du trenger for å få den effekten du ønsker, i stedet for å ta alle i farten.



Bruk helbredende miksturer med omhu

Når det gjelder potions, og basert på det vi nettopp har forklart, er det veldig viktig å velge det beste tidspunktet for å drikke en av dem. Hvis du er på en boss og den hamrer på deg mens du er i rød sone, skal du selvfølgelig drikke den så fort som mulig, men det er klokere å ha en strategi for potions mens du er i et nivå.

Du begynner spillet med to potions (en mengde som kan økes ved å investere Spirit Minerals), og du bør ikke bruke dem før du har økt HP. For å få flere potions kan du enten lese en av steininngraveringene i hvert nivå (du får alltid en potion og en liten pose full av materialer), eller bruke den fjerde kraften i Soul Devour, som du bør bruke i begynnelsen for å forlenge helselinjen din.

Hvis du klarer nivået ganske enkelt, bør du være oppmerksom på at både graveringssteinen og spyttebryggen er på kartet og ikke forsvinner, så du kan enten la bryggen stå der og drikke den eller fylle den rett før du møter sjefen ved hjelp av nærmeste teleporter. Dette kan forbedre helsen din underveis, og trylledrikken vil gi deg flere HP når tiden er inne.

Hvis du har en god tur, kan det faktisk hende at helselinjen din er ganske god mens du fortsatt har en ekstra drikk, så å bruke Soul Devour til å generere en ekstra drikk er en ekstremt ressurskrevende metode som bare bør brukes når du er i trøbbel.

Spill gult: tøm fiendene dine

For å holde helselinjen full, finnes det primær- og sekundærvåpen som lar deg gjenvinne helse hvis de har riktig statistikk. Det vanligste er Fang of Pursuit: Yellow, som gir deg muligheten til å tappe fienden for en stund. Hva betyr det? Det suger livet ut av dem gjennom en slags navlestreng, eller vital link. Du kan til og med koble til flere på en gang med våpen som Eldritch Bow eller Vampiric Gun, slik at du kan treffe dem på lang avstand og deretter se dem sakte falle. Problemet er at det bryter rytmen i spillet og er litt "teit".

Når du begynner å føle deg sterkere, kan det hende du bestemmer deg for å glemme denne teknikken og se etter andre som passer bedre til et raskere spill. Men det skader aldri å ha en av disse i vesken.



Tips: Studer fiendene dine og de ulike tilstandene de forårsaker, siden de også vet hvordan de kan drenere, forårsake svie eller blødninger.



Det er en roguelite: du kan slå av konsollen din.

Selv om GetsuFumaDen presenteres som et mørkt og nådeløst spill, og selv om progresjonen er vanskelig og forvirrende, er det ikke like ødeleggende som andre roguelite-spill. Så her er et triks: Hvis du ser nærmere etter, lagrer spillet automatisk så snart du går inn i et nivå eller en boss, og det lagrer ikke spillet akkurat når du dør, men når sjelen din ankommer klanbasen. Hvis du er lur, kan du slå av konsollen (eller rettere sagt lukke spillet) rett etter at du dør, slik at du bare kan prøve den siste delen på nytt. Men da mister du selvfølgelig litt av spillerens ære...



Tips! I de mest avanserte områdene og deres respektive sjefer er det faktisk slik at hvis du presser for hardt og prøver å komme deg gjennom med dette trikset mens du har lite helse, potions og angrepskraft, vil du oppdage at det enten blir umulig eller ikke verdt det i neste del, så husk å ta med deg ressurser i graven, la deg selv dø og forbedre karakteren din litt mer for å bli sterkere neste gang.



Ta med deg flere ressurser og mineraler til graven

Måten å forbedre seg på i GetsuFumaDen er gjennom ressurser og skriftruller. Problemet, som du kanskje har lagt merke til i de første spillene, er at du knapt kan lagre noe som helst når du dør, så det føles som om du starter helt på nytt. Derfor anbefaler vi at de første oppgraderingene dine går ut på å skaffe flere ressurser til graven, spesielt Spirit Minerals, den slags niformede magatama-amuletter som brukes til permanent oppgradering i Training (grønn Spirit Minerals, de seks grunnleggende ferdighetene) og Maestry of the Secret Arts (gul Spirit Minerals, de seks sekundære).

Den spesifikke oppgraderingen for dette formålet heter Spirit Mineral Recovery. Når den er satt til Rank 2, vil den spare deg for 40 % av de grønne og gule magatamene i basens lager allerede i det øyeblikket du faller. Denne oppgraderingen gjør at du kan gå videre med større selvtillit, så du kan vurdere å øke antallet maksimale helbredende miksturer du kan bære, eller til og med øke antallet våpen som dukker opp ved gjenfødelse på klanbasen (og serienummeret deres). Grunnleggende materialer er også avgjørende for å raffinere våpen, så oppgraderingen Recovery er fortsatt interessant etter en stund.

Retur til Getsu-klanens eiendom etter døden

Vi vet at du som medlem av Getsu-klanen er ambisiøs og ønsker å sende demoner til underverdenen så fort som mulig, men med tanke på at utålmodighet er din verste fiende i roguelike- og roguelite-spill, bør du meditere og hvile i GetsuFumaDen for å møte "lidelsen" med et klart sinn. Så, spesielt i de første spillene, er det en god idé å gå tilbake til Getsu Clan Estate når du har beseiret en av de første sjefene. For eksempel har vi Ryukotsuki, Land of Limbo sjefen (nivå 1) eller Colossal Centipede, Hellfire Cliff sjefen (nivå 2).

Du spør kanskje: men hvorfor skulle jeg gjøre det siden jeg til slutt mister våpnene? Vel, du får en mye kraftigere start, med økt helse og Soul Devour du har brukt i forrige runde. I tillegg kan du ta med deg alle materialene for å bruke dem eller lagre dem i basen, i stedet for å måtte velge mellom boss og oppgradering og sannsynligvis miste materialer ved neste dødsfall. Vi insisterer på at denne praksisen er ideell i begynnelsen når du trenger å oppgradere karakteren din litt for å føle deg tryggere.

Det er bedre å finne enn å kjøpe

Det finnes to typer butikker i GetsuFumaDen, selv om du bare finner den første i noen av nivåene: en for våpen og en for materialposer. I begge butikkene er det, i tillegg til butikkeieren, en annen død dame som tilbyr deg å øke våpenrangeringen din eller å aktivere oppgraderinger for våpnene du bærer.

Begge disse, aktivering og foredling, er alltid bedre enn å bruke penger på nye våpen av flere grunner. For det første er våpnene du finner rundt omkring, enten droppet av fiender eller i kister, som regel bedre både når det gjelder type og egenskaper, men de har også en tendens til å ha noen oppgraderinger som allerede er aktivert eller låst opp. Du vil snart finne ut at det er bedre å plukke opp et våpen, selv om det ser enkelt ut, og oppgradere det i stedet for å bruke penger på et annet. Det er best å bruke gull og sjeler på å øke rangen din og aktivere oppgraderinger på de våpnene du allerede har ... helt til du finner et eller annet våpen med større oppgraderingspotensial underveis. Når du er godt utstyrt, vil dessuten nesten alle våpen som dukker opp, ikke være bedre enn de du har, så det er en god idé å demontere materialene og sjelene deres.

Hvis Spirit Materials var viktig for å oppgradere Getsu Clan -medlemmet ditt, er de resterende materialene avgjørende for å raffinere våpen sammen med rustningsrullene (diagrammer) du finner rundt omkring. Det som er bra med å låse opp våpenoppgraderinger (du kan ikke gjøre dette i butikker, men i klanbasen eller etter å ha beseiret en boss), er at du kan aktivere dem med sjeler hvis du plukker dem opp i senere spill, og flere av dem kan allerede være aktiverte. Det kan også være lurt å ta et grunnleggende våpen fra Getsu Clan Estate og foredle det med materialer før du drar til Lands of Limbo.



Tips: Har du spilt en stund nå, og du får ikke tak i ressursene du trenger for å låse opp det helvetes våpenet eller den ultimate oppgraderingen? (Great Demon Fang, vi ser på deg). Hvis du alltid går den samme veien, vil du kanskje ikke beseire fiendene som gir deg de riktige materialene. Hvis du holder øye med bestiariet før du forlater klanbasen, finner du ledetråden du leter etter. Gå til Hall of Treasures og åpne "Battle Record", der du finner beskrivelser av alle fiender og sjefer du har beseiret, samt deres spesielle styrker og "acquirable materials" som de slipper når de dør.



Kombinasjoner av våpen, stilarter og transformasjon

Nå har du sikkert skjønt at det er en god idé å ha et kort, raskt primærvåpen og et lengre og/eller kraftigere våpen, samt et sekundært kastevåpen og kanskje et slag- eller fellevåpen. Men dette avhenger av personlig stil og valg.

Når det gjelder primærvåpenet, foretrekker jeg for eksempel en katana eller tohåndsvåpen (tohåndsvåpen, sverd eller vifter) i løpet av nivåene, og deretter en kølle eller en klubbe for å møte sjefer og tøffere fiender. Hvis du liker å parere, vil du like katanaens spesielle virkning eller paraplyens forsvar, og hvis du foretrekker å holde avstand, velger du pisker og spyd i stedet for hansker.

I tillegg kan noen primærvåpen gjøre det lettere for deg å nå Transformation, en slags Super Saiyan Getsu som spillet beskriver på en veldig romantisk måte:

Når det gjelder sekundærvåpen, er det best å ha et bombevåpen som Lily of the Valley (lett å raskt øke skaden opp til 1000) og et avstandsvåpen som rifle eller bue. Men igjen, kunai kan gjøre mye skade ved å sprette, og tistelfeller kan være gode for å holde en sliten fiende unna. Husk det nevnte tipset, studer spesialeffektene deres og bruk ressursene dine på å låse opp de du kommer til å dra nytte av, spesielt Fang of Pursuit: Yellow.

De nye talismanene endrer selvsagt litt på dette, siden de er utstyrt som et sekundærvåpen som du ikke kan bruke. Men hvis du ser bra ut med den du har på deg og de to primære, kan de for eksempel gi deg en økning i skade- eller bruddstatistikken, eller til og med gjenopplive deg når du har det travelt.

Tips mot sjefer

Til slutt skal vi samle noen grunnleggende tips for hvordan du takler de ulike bossene i spillet:



Ryukotsuki : NES-spillets siste boss er tilbake som første boss i denne utgaven. Hold deg så hardt du kan for å knuse hjertet deres så fort du kan med en haug med slag. Bare hold deg unna når de angriper med hånden horisontalt (hvis du holder deg til kanten av skjermen, kan du ta sjansen på å treffe dem) og gjør dobbelthoppet ditt samtidig som de slår i bakken, og gjør områdeskade. Hodeskallene deres er ganske ufarlige, og den store ballen deres er lett å trekke til den ene siden og deretter gå til den andre og hoppe over de blå brannene.

Kolossal tusenbein : Som eksoskjelettet viser, er den mye tøffere å håndtere enn den først ser ut til. Du må gi den skikkelig juling når den ruller inn i midten av scenen for å hvile. Det toglignende krypeangrepet er lett å unngå ved å dobbelthoppe for å komme oppå den og fortsette å slå. Dens direkte bitt eller de gigantiske ballene (jeg mener... de den kaster på deg) er de farligste, men lettest å se, og når den flyr over hele scenen, handler det om å hoppe og slå tilbake.

Twin Tempest Demons : Denne kampen mot Raiki (gul, lyn) og Fuki (blå, vind) kan enten være superenkel eller supervanskelig. Selv om Raiki ser ut til å være den største trusselen, er vårt råd å gå etter Fuki først. Han holder seg alltid til høyre, og det påfølgende vindkuleangrepet hans er det farligste siden det gjør skade, men det kan også kaste deg inn i piggene. Hvis du kan slå ham ut raskt, kan de ikke gjøre fellesangrepet sitt, som er dødelig, men kan unngås ved en av kantene på skjermen. Når Raiki er alene, er det virkelig lett å se hvor han kommer til å kaste lyn- eller elektrisitetsballene, og selv om han beveger seg mer, er han raskt ferdig. Det er avgjørende å finne ut når du skal drikke en drikk.

Hydraen fra dypet : Den har ligget på lur gjennom hele nivået på The Great Wave of Damnation, men den viste bare ett av de fem hodene sine. Denne sjefen kan være livsfarlig hvis du står for langt unna, for da drar den deg ned i vannet. Nøkkelen er å treffe den på nært hold.

Underjordisk edderkopp : Den er ikke så vanskelig som den ser ut til. Ikke kødd med geishaene fra Avenue of Pleasure and Illusion og de andre fiendene i Pleasure District som den tar med seg tilbake for å leve med garnene sine, og prøv å finne ut hvor den vanligvis lander for å treffe den på nært hold. Dens sterkeste angrep tar opptil 1000 HP i ett slag, så prøv å fange den mens den angriper, slik at du ikke blir så hardt rammet.

Rev med ni haler : Denne vinterkyubien er enda enklere, og du kan drepe den på de første vanskelighetsgradene uten å få en skramme. Hopp fra det første minuttet for å få historiene på den ene siden og knekk et par av dem, slik at hodet hans faller av. I det øyeblikket bør du ta sjansen på å levere et dødelig slag og ta halvparten av helsestangen. Så snart han kommer seg, gjør det samme med de på den andre siden, han vil falle igjen og kampen vil være din.

Daidarabotchi : Han er den eneste sjefen med 100 % motstand mot alle spesialstatusene, den mest truende (du vil se det hjemsøkende øyet hans gjennom vinduene) og den som kan gjøre mest skade på deg mens du går gjennom det vanskelige nivået hans, Subspace Citadel (i utgangspunktet fordi han tar ut bygninger med ett slag). Med andre ord, en urettferdig jævel på alle måter, og mer verdig tittelen final boss enn Amatsu-Tosu. Fremgangsmåten er likevel den samme som med Fox eller Amatsu-Tosu: lemmer først, deretter hodet. Problemet er at han er så stor at det vil ta en stund å gå fra den ene armen til den andre. Du bør fokusere på den ene armen, deretter den andre, og til slutt gå etter hodet. Ikke bli frustrert over at helsen hans så vidt synker før du begynner å slå spesialangrep. Og hvis han blir rød av raseri, skjer det samme, men raskere. Det hindrer ham imidlertid ikke i å gjøre den doble tohåndskomboen for å knuse deg, eller ta noen forsøk på å finne ut hvordan fjellene han sender ut i en rett linje fungerer: Når du ser et komme, er det bare å hoppe mot det for å unngå skaden.

Amatsu-Tosu: Strategien for å beseire denne siste sjefen er mer imponerende enn problematisk, men er faktisk ganske lik den forrige: Gå etter et par tentakler for å få den til å falle, og gå deretter etter hodet. Du må først fokusere på den på den flytende plattformen (start med en god bombe og la den være nesten ferdig), og bruk deretter plattformen som en fluktvei fra de nedenfor. Når den faller, gjør du som du allerede vet: Gå etter hodet.



Medlemmer av Getsu-klanen

