Gex gjør comeback: Trilogien slippes i juni i form av en vanvittig samlerutgave

HQ

En av de mange wannabe-maskotene fra 90-tallet gjør seg klar for et stort comeback. Gex Gex, den ikoniske gekko-øgla fra barndommen vår, kommer i butikkhyllene den 16. juni til PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch og PC. For de som ønsker å få tak i en fysisk kopi av Gex Trilogy, Limited Run Games tilbyr også tre forskjellige versjoner, inkludert en ganske gal samlerutgave til $ 200, som inkluderer en 90 cm høy, oppblåsbar Gex.

Samlingen inneholder de tre klassiske plattformspillene: Gex Gex: Enter the Gecko , og Gex 3: Deep Cover Gecko, som alle er oppgradert og tilpasset mer moderne plattformer. Blant annet tilbakespoling, widescreen og masse kult ekstramateriale som intervjuer og lydspor.

Kommer du til å skaffe deg Gex Trilogy?