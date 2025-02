Gex Trilogy er nå tilgjengelig for ønskeliste på Steam.

Crystal Dynamics' gekko gjør seg klar for et storslått comeback, som nå ser ut til å være nært forestående. Trilogien med hans klassiske plattformeventyr ble annonsert i fjor, men i kjølvannet av den kunngjøringen har det vært uhyggelig stille - helt til nå, altså. Limited Run Games har nylig lansert en Steam-side for Gex Trilogy, og selv om det fortsatt ikke er noen offisiell utgivelsesdato, er det i det minste et tegn på liv.

HQ

Det første Gex ble opprinnelig utgitt til PlayStation, Saturn og Windows på midten av 90-tallet, og selv om den spøkefulle øglen aldri nådde samme popularitetsnivå som Mario, Sonic eller Crash, har han fortsatt en god del fans.

Spilte du noen av Gex-spillene på 90-tallet? I så fall, hva er dine minner fra dem?