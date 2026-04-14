Ghana ansetter tidligere Real Madrid- og Manchester United-manager Carlos Queiroz før VM

Carlos Queiroz, 73 år gammel portugisisk fotballtrener, som senest har vært landslagssjef for Oman, Qatar, Iran og Egypt, har blitt utnevnt til landslagssjef for det ghanesiske landslaget. Han erstatter Otto Addo, som fikk sparken i forrige måned etter to tap i vennskapskamper mot Tyskland (2-1) og Østerrike (5-1), og etter å ha mislyktes i å kvalifisere seg til AFCON 2026.

Den nye manageren for The Black Stars, kallenavnet for Ghana, har en omfattende trenerkarriere som strekker seg tilbake til 1989 med det portugisiske landslaget. Etter å ha trent klubber i New York, Japan og landslaget til De forente arabiske emirater ledet han Sør-Afrika til VM i 2002, men han trakk seg før turneringen.

Queiroz, som ble født i Mosambik da det fortsatt var en portugisisk provins, ble bedre kjent for to perioder som assistenttrener for Alex Ferguson i Manchester United (2002-2003, 2004-2008), og ble senere signert for Real Madrid i 2003, samme sommer som David Beckham kom til klubben, men han varte bare i ett år uten å vinne store trofeer.

Queiroz skal lede Ghana under VM i 2026, deres femte VM-deltakelse, og de har kun gått glipp av 2018 i de fem siste utgavene. Deres beste resultat var å nå kvartfinalen i Sør-Afrika i 2010, men de klarte ikke å ta seg videre fra gruppespillet i 2022. De skal spille gruppespillkamper mot England, Kroatia og Panama.